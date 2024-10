Vor einer polizeilichen Kontrolle floh der Fahrer eines grauen Mercedes-Benz, A-Klasse, am Dienstag gegen 20.30 Uhr in Bad Säckingen in der Zeppelinstraße. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bauvereinstraße in Richtung Bundesstraße 34. Die Polizei verlor den Sichtkontakt zu dem Mercedes-Benz und brach die Verfolgung ab. Gegen 21.16 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen sehr auffällig fahrenden dunklen Mercedes-Benz, A-Klasse, welcher auf der Bundesstraße von Schopfheim in Richtung Maulburg unterwegs sei. In Höhe Maulburg konnte der Wagen, bei welchem es sich um den gleichen handelte wie in Bad Säckingen, von einer Polizeistreife festgestellt werden. Sämtliche Anhalteversuche der Polizei scheiterten zunächst. Der Fahrer des Mercedes-Benz setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Am Kreisverkehr in Steinen setzte die Polizei einen sogenannten „Stopp-Stick“ ein, über den der Fahrer mit dem Mercedes-Benz fuhr. Daraufhin kam der Wagen auf der B 317, zwischen Steinen und dem Gewerbegebiet Entenbad, zum Stillstand. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray gelang dem Fahrer zu Fuß die Flucht über eine Wiese. Letztendlich wurde der 57-Jährige auf der Wiese von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Sein Wagen wurde beschlagnahmt. Nach Erfassung seiner Personalien wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Zumindest auf der Bundesstraße 317 soll der 57-Jährige mit dem Mercedes-Benz mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wodurch der Gegenverkehr wohl bremsen musste. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen übernommen. Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten des 57-Jährigen womöglich gefährdet wurden, mögen sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ist zu Bürozeiten unter der Nummer 07751 / 8963-0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 / 934-0, ist rund um die Uhr erreichbar.