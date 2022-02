Kreis Lörrach Faire Mieten, faire Löhne

Auch mit dem Lörracher OB Jörg Lutz seien die Betriebsräte im Gespräch. Keßner nannte ein weiteres Kooperationsprojekt: In Rheinfelden speist die Firma Evonik seit 2021 ihre Abwärme in Zusammenarbeit mit Energiedienst (ED) in ein städtisches Nahwärmenetz ein und ermöglicht es laut ED, mehrere tausend Haushalten klimaneutral zu heizen.

Das Land sollte eine Landesentwicklungsgesellschaft gründen, die die Kommunen mit Fachkräften und Landeszuschüssen beim Wohnungsbau unterstützt, schlugen die Gewerkschafter vor. Für ganz Deutschland fordert der DGB einen sechsjährigen Mietenstopp.

Von März bis Ende Mai finden in den Unternehmen in ganz Deutschland Betriebsratswahlen statt. Im Kreis Lörrach will der DGB in den Firmen für die Wahlen werben, will mit Flyern und in den sozialen Medien darüber informieren. Man unterstütze auch Beschäftigte, die eine Arbeitnehmervertretung neu gründen wollen, boten Wieczorek und Keßner an. „Betriebsratswahlen sind wichtig“, betonte Keßner. Mit der Arbeitnehmervertretung könne man Demokratie im Betrieb gestalten.