Kreis Lörrach Familienbetrieb auf Wachstumskurs

„Wir sind froh, dass Hyundai uns als Partner wollte, und auf uns zugekommen ist“, berichtet Michael Böhler. Seit August ist der Autopark Böhler nun Mitglied der Hyundai-Familie. Überzeugt hätte die Geschäftsleitung mit Manuela und Michael Böhler sowie Stephan Rizzo das umfangreiche Modellangebot. Gerade vor dem Hintergrund, dass hier noch sämtliche Antriebe verfügbar sind.

Neben der neuen Marke Hyundai bietet der Autopark Böhler vier weitere starke Marken: Opel, Mitsubishi und Suzuki sowie 1a Autoservice.

Familienbetrieb

Im Mai 2020 ist es zehn Jahre her, dass Michael Böhler das ehemalig von den Eltern geführte Autohaus von der Firma Haberbusch in Schopfheim zurückgekauft hat. Aus den ursprünglichen acht sind mittlerweile mehr als 20 Mitarbeiter geworden, inklusive Auszubildender. Neben der Kernmarke Opel hat sich das Autohaus erfolgreich auf Suzuki, Mitsubishi und jetzt auch Hyundai spezialisiert und damit auch ein ganzheitliches Fahrzeugangebot geschaffen. Doch damit nicht genug, hat sich der Vertrieb rund um den Vertriebsleiter Stephan Rizzo, der seit 2019 auch das Inhaberpaar Böhler in der Geschäftsleitung unterstützt, auf die Beschaffung aller Fahrzeugwünsche der Kunden ausgerichtet.

Auch im Service erlebte das Autohaus Böhler einen erfolgreichen Wachstumskurs. Neben den gut etablierten eigenen Marken avancierte der Servicebetrieb zum 1A Servicepartner für alle Automarken.

Mit Stolz blickt man deshalb in dem heutigen Familienbetrieb auf die bis ins Jahr 1978 zurückreichenden Wurzeln. Damals hatte sich Michael Böhlers Vater Wolfgang Böhler zuerst mit einem kleinen Opel-Vermittlerbetrieb in Fahrnau selbstständig gemacht. Drei Jahre später übernahm er mit den Partnern Haberbusch und den Brüdern Enderlin das Autohaus Brendlin in Gündenhausen: Standort des heutigen Autoparks Böhler. Michael Böhler, von klein auf immer mit an Bord gewesen, stieg nach der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bei Haberbusch Lörrach 1987 in den elterlichen Betrieb ein. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung studierte er an der Bundesfachschule für Kfz-Betriebswirtschaft in Calw. Dass sich der immense Einsatz des Unternehmerpaares Manuela und Michael Böhler gelohnt hat, beweisen auch die zahlreichen Preisauszeichnungen, Jobmotor 2016, Handwerksbetrieb des Jahres 2017, mehrere erfolgreiche Werkstatt-Tests und Auszeichnungen der Kooperationspartner.

Das Ehepaar Böhler versteht sich und das Autohaus dabei als Familie, zu der neben den Mitarbeitern und deren Angehörigen insbesondere auch die Stammkunden gehören.

Da sowohl Manuela Böhler-Szmerlowski und Michael Böhler in der Region in Vereinen verwurzelt sind, geben die beiden Eheleute auch vieles an die Region zurück über Sponsoring. Hilfe in der Region ist den beiden wichtig.

„Wir unterstützen die Aktion ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ gerne“, sagt Michael Böhler vor dem Hintergund, dass die Hilfe sozial schwachen Menschen in der Region zugute komme.