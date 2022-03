Kreis Lörrach Fassungslos, entsetzt und betroffen

Dessen ungeachtet erwartet die IHK auch für ihre Mitgliedsunternehmen weitreichende Folgen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien zwar derzeit noch nicht abzuschätzen, ihr tatsächliches Ausmaß hängt von der Eskalationsdynamik – sowohl der kriegerischen Auseinandersetzungen, als auch der gegen die Ukraine verhängten Sanktionen und erwartbaren Gegensanktionen Russlands – ab, geht aus der Mitteilung hervor. Sie würden aber in jedem Fall gravierend sein – nicht nur, aber auch, weil Sanktionen immer und notwendig in beide Richtungen negative wirtschaftliche Auswirkungen hätten.

Bedrohliche Entwicklung

Die Palette der Betroffenheit der Unternehmen reiche von eigenen Produktionsstätten mit eigenen Mitarbeitern in Russland und/oder in der Ukraine über Im – und Exportbeziehungen in diese Länder bis zur mittelbaren Betroffenheit durch steigende Energiekosten und verteuerte Rohstoffe wie Metall und Holz, schreibt die IHK. Erstere spürten die Auswirkungen bereits jetzt massiv. Letztere sähen einer bedrohlichen Entwicklung entgegen.

„Viele bleiben indessen nicht passiv: Sie kümmern sich ad-hoc um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, sie sind bereit, an der Aufnahme von Flüchtenden mitzuwirken, und sie melden uns, dass sie ihre Geschäftsbeziehungen in Russland nun überdenken oder komplett einstellen werden“, lässt sich Conrady zitieren. „Die negativen Auswirkungen der Sanktionen auf die eigene Geschäftstätigkeit werden vielfach explizit akzeptiert, ja, Sanktionen werden sogar ausdrücklich unterstützt und gefordert. Die Haltung, die darin zum Ausdruck kommt, freut mich ungemein. Wir alle wissen, dass jenseits der wirtschaftlichen Betroffenheit nicht weniger als der Frieden in Europa auf dem Spiel steht – die Wirtschaft ist sich ihrer Verantwortung in dieser Situation bewusst.“

Taskforce aufgestellt

Um die von der Krise betroffenen Unternehmen bestmöglich zu unterstützen, hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine Taskforce eingerichtet, die sich konkret mit den Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft beschäftigt und kontinuierlich informiert.

Die Webseite verschafft den Mitgliedsunternehmen unter anderem einen Überblick zum aktuellen Stand der Sanktionen sowie zu Ansprechpartnern im DIHK, dem Auswärtigen Amt, dem BMWK und dem BAFA. Der DIHK hat zudem ein Postfach für Unternehmensanliegen eingerichtet, welches unter krise@dihk.de zu erreichen ist.

Betroffene Unternehmen in der Region können sich direkt an die IHK wenden. Und zwar per Tel. 07622/ 390 74 44 oder via E-Mail an krise@konstanz.ihk.de. Weitere Infos unter www.konstanz.ihk.de/ukraine und www.dihk.de/russland-krise