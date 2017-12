Kreis Lörrach Faszinierende Welt des Schmucks

Im Herzen von Weil am Rhein befindet sich die Goldschmiede von Kathrin Kumar. Für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann stiftet die Goldschmiedemeisterin seit einigen Jahren Schmuckstücke. Auch in diesem Jahr werden drei handgemachte Stücke verlost.

Von Susann Jekle

Weil am Rhein. „Schmuck ist die schönste Weise, sich auszudrücken“, ist Goldschmiedin Kathrin Kumar überzeugt. Den eigenen Charakter könne man mit Schmuck unterstreichen und sich immer wieder neu erfinden. Bereits seit 20 Jahren gibt es die Goldschmiede Kumar, seit 1999 ist das Geschäft in der Schillerstraße 2 ansässig.

Zu Kumars Team gehören zwei Goldschmiedinnen und ein Goldschmied. „Mein Team verbindet die Freude am Schmuck und am Umgang mit Kunden“, freut sich Kathrin Kumar. „Bei uns herrscht eine familiäre Atmosphäre.“ In ihrem außergewöhnlich eingerichteten Geschäft wird das gesamte Servicespektrum im Bereich Schmuck abgedeckt: Anfertigungen, Änderungen und Reparaturen. Bei den individuellen Anfertigungen gehen die Goldschmiede auf die Wünsche der Kundschaft ein und setzen eigene Entwürfe um. Während ein Großteil der angebotenen Schmuckstücke aus der eigenen Werkstatt stammt, bietet Kumar auch eine selektierte Auswahl an Marken an. „Ich lege bei der Auswahl der Marken Wert darauf, dass der Schmuck in Deutschland oder Europa gefertigt wurde“, erklärt sie. „Außerdem achte ich darauf, dass die verarbeiteten Edelmetalle und Steine ethisch, sozial und umweltfreundlich gefördert wurden.“ Bei so viel Liebe zum Detail verwundert es nicht, dass Kumar Kundschaft aus aller Welt mit handgefertigten Schmuckstücken versorgt: selbst in den USA und Australien hat die Goldschmiedin treue Kunden. Für ihre Kreationen verwendet Kumar Edelmetalle, Edelsteine und Perlen in den unterschiedlichsten Formen und Farben. „Jeder Edelstein ist etwas ganz Besonderes“, erklärt sie. So arbeitet Kathrin Kumar mit Diamanten in verschiedenen Farben und zeigt filigrane Ohrringe aus Aquamarinen, Ketten aus Bronzegold oder mit Tahitiperlen.

„Die Welt des Schmuckes ist faszinierend“, erzählt Kathrin Kumar. Obwohl sie ihren Beruf seit 30 Jahren macht, bereitet ihr der Beruf nach wie vor „wahnsinnige Freude“. „Schmuck gibt es zu allen möglichen Anlässen, die sich durchs Leben ziehen“, erklärt sie. Die Ringe zu Verlobung und Hochzeit, Schmuckstücke zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach mal so, weil ein Anlass zum Feiern ist. Dass sie dadurch im engen Kontakt mit ihren Kunden steht, ist ein Aspekt an der Arbeit, den Kathrin Kumar besonders schätzt.

Auch zu Künstlern pflegt die Goldschmiedemeisterin gute Kontakte: So stellt derzeit der Fotograf Alexander Palacios aus Zürich zwei seiner großformatigen Werke aus, die sich nahtlos in das Ambiente des Ladens einfügen und doch ins Auge fallen. Im Schaufenster und hinter der Kasse sind außerdem Werke des Künstlers Viktor Rünzi zu sehen.

Dass sie für die Weihnachtsaktion „Leser helfen“ drei extra angefertigte Schmuckstücke stiftet, ist für Kumar Ehrensache. „Ich finde es schön, meinen Teil beizutragen“, sagt sie. „Dass Leser Not leidende Menschen unterstützen, ist eine ganz tolle Sache.“