Der Wirtschaftsmotor stottert. Was will Ihre Partei in Brüssel unternehmen, damit die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung kommt?

Die Freien Demokraten setzen traditionell auf marktwirtschaftliche Lösungsansätze, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dazu gehören Maßnahmen wie die Senkung von Steuern und Abgaben für Unternehmen, die Förderung von Innovation und Unternehmertum sowie die Entlastung von Bürokratie und Regulierungen. In Brüssel wird die FDP für eine wettbewerbsfähige und offene EU-Wirtschaft eintreten, die auf Freihandel und eine starke Binnenmarktintegration setzt.

Knapp zwei Drittel der Wahlberechtigten sind laut einer Umfrage mit der Politik der EU unzufrieden. In welchen Bereichen der Europapolitik ist der Reformstau besonders groß?

Der Reformstau in der Europapolitik betrifft besonders Bereiche wie die Migration, die Wirtschafts- und Währungsunion, sowie die Transparenz innerhalb der EU-Institutionen.

Große Herausforderungen bestehen in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der Klimapolitik, auch weil die EU auf eine einheitliche Position aller Mitgliedsstaaten angewiesen ist. Wir Freien Demokraten sind deshalb dafür, dass ein Konvent eine föderale beziehungsweise bundesstaatliche Verfassung für die EU erarbeitet, über die in einer gesamteuropäischen Volksabstimmung abgestimmt wird.

Der Krieg in der Ukraine rückt die Frage einer eigenständigen Verteidigungs- und Außenpolitik ins Blickfeld. Warum sollten Regierungen bei diesem sensiblen Thema Aufgaben an Brüssel abgeben wollen?

Eine EU-weite Zusammenarbeit trägt dazu bei, die Effizienz und Kohärenz der Maßnahmen zu verbessern und die Interessen der EU insgesamt zu verteidigen. Nur so kann eine koordinierte und effektive Reaktion auf sicherheitspolitische Herausforderungen gewährleistet werden. Durch eine gemeinsame Verteidigungs- und Außenpolitik auf EU-Ebene können die Mitgliedstaaten ihre Ressourcen bündeln, um gemeinsame Sicherheitsziele zu erreichen und ihre Handlungsfähigkeit gegenüber Aggressoren sicherzustellen.

Rechtspopulisten werden Prognosen zufolge bei der Europawahl stark zulegen. Wie handlungsfähig ist die Staatengemeinschaft unter diesen Vorzeichen überhaupt noch?

Trotz des möglichen Zuwachses rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl bleibt die Staatengemeinschaft handlungsfähig, solange sie auf Prinzipien wie demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte basiert. Es liegt an den Mitgliedstaaten und den demokratisch gewählten Vertretern, zusammenzuarbeiten, um die Interessen der EU-Bürgerinnen und -Bürger zu vertreten und gemeinsame Ziele zu erreichen.

Der „Green Deal“ der EU spaltet die Gemüter: Es gibt verstärkt Widerstand gegen eine politische Agenda, die Wirtschaft und Gesellschaft auf neue Grundlagen stellen soll. Ist die Kritik berechtigt?

Die grundsätzliche Idee des „Green Deals” ist richtig: Ökologische und ökonomische Ziele müssen zusammen gedacht werden. Die EU-Kommission hat in den vergangenen Jahren jedoch zu viel Micromanagement betrieben und ausufernde Bürokratie geschaffen. Wir streben einen europaweiten Emissionshandel an und damit einen effizienten Ordnungsrahmen für wirtschaftliches Handeln. Statt auf Verbote setzen wir auf Innovation und Technologieoffenheit.