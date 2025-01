Kreis Lörrach: Feine Früchte und verhaltene Nachfrage

Bei den Kirschen war nicht alles rosig. Foto: Jutta Schütz

Frostschäden und aufgeplatzte Früchte

In einigen Regionen meldeten Zulieferer Frostschäden, später sorgte der viele Regen für teils aufgeplatzte Früchte. „Der Handel deckte sich frühzeitig im Ausland mit qualitativ sehr guten Kirschen aus Spanien und der Türkei ein, auch wir mussten zukaufen, um Vertragspartner bedienen zu können“, berichtete Mutter. Der Handel habe sich frühzeitig im Ausland mit hochwertigen Kirchen eingedeckt. „Auch wir mussten zukaufen, um Vertragspartner bedienen zu können“, berichtete Mutter. Mancher Erzeuger meldeten geringere Ernteprognosen an den OGS. Häufig stellte sich aber heraus, dass doch genügend Ware in guter Qualität vorhanden war. „Ein bisschen Optimismus im Blick auf die Erntemenge kann nicht ganz falsch sein“, gab Mutter weiter.