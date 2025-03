Kreis Lörrach: Felix Düster will für die FDP in den Landtag

Als er vor fünf Jahren antrat, sei dies für ihn eine riesengroße Herausforderung gewesen, sagte Düster in seiner Bewerbungsrede. Die politische Erfahrung, die ihm damals fehlte, habe er mittlerweile durch seine Tätigkeit als Gemeinderat in Grenzach-Wyhlen sammeln können. „Ich sehe mich jetzt noch mehr in der Lage, die Aufgabe erfüllen zu können“, so Düster. Vieles laufe nicht rund, monierte er andernorts beschlossene Gesetze, die einen enormen Kostendruck für die Kommunen bedeuteten. Ein Beispiel machte er an der gesetzlich verankerten Ganztagsbetreuung fest, die Gemeinden zur Verfügung stellen müssten.