Kreis Lörrach Felssprengung: B317 teilweise zu

Kreis Lörrach. Die Vorarbeiten für weitere Felssprengungen an der B317 zwischen Feldberg und Todtnau haben am gestrigen Freitag begonnen. Seit gestern Nachmittag müssen Autofahrer einen Umweg nehmen. Die rund acht Kilometer lange Straße zwischen Feldberg-Ort und Todtnau-Fahl ist für zwei Wochen gesperrt. Grund ist ein 200 Tonnen schwerer Felsbrocken, der sich 170 Meter über der Bundesstraße befindet und nicht gesichert werden kann. Sprengungen seien die einzige Lösung. Die Sperrung des Abschnitts der B317 hat Folgen: Wer zum Beispiel von Todtnau in den Hochschwarzwald will, muss die nächsten beiden Wochen die kurvige Strecke über die L126 hinab nach Kirchzarten und von dort aus über die B31 wieder hoch in den Schwarzwald fahren. Das dauert mindestens eine halbe Stunde länger. Denn die Umleitungsstrecke ist 50 Kilometer lang. Hart trifft es auch Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Die Busverbindung über den Feldberg wird während der Sperrung eingestellt. Die Felsräumarbeiten werden nach den zwei Wochen allerdings nur fürs Erste beendet sein. Nach der Schneeschmelze soll es kommendes Jahr weitergehen.