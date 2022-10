Kreis Lörrach Feuer und Flamme fürs Handwerk

„Wichtiger Meilenstein“

Kreishandwerksmeister Martin Ranz nannte die Gesellenprüfung einen wichtigen Meilenstein im Leben der jungen Leute. Die Freisprechung sei die Krone einer sichtbaren und messbaren Leistung. Großes Lob zollte Ranz den Ausbildern und Obermeistern, den Betrieben, den Prüfern sowie den berufsbildenden Schulen und der Gewerbeakademie.

Alle Beteiligten hätten die Technik der jeweiligen Berufe gut vermittelt, zum anderen aber auch gelehrt, dass Pünktlichkeit und Ordnung, Leistungsbereitschaft und Gewissenhaftigkeit entscheidende Tugenden auf dem Weg zu einer eigenständigen Persönlichkeit seien.

Ranz forderte die jungen Menschen auf, die Möglichkeiten der Weiterbildung zu nutzen, um berufliche Sicherheit und Unabhängigkeit zu gewinnen. Die Aufgaben seien vielseitig und verlangten Mut, Flexibilität, Qualität und Teamgeist. Die bestandene Prüfung sei der Führerschein ins weitere Berufsleben. Und: „Ihr seid die Macher der Zukunft.“

Förderpreise verliehen

Eindringlich riet Ranz: „Starten Sie eine erfolgreiche Karriere mit Lehre!“. Ehrenamtliches Engagement in Kommunalpolitik und Vereinen legte er den jungen Menschen nahe und sagte: „Habt Spaß am Beruf. Ihr könnt sicher sein, auch in Zukunft nicht von einem Roboter ersetzt zu werden, der nur da ist, um euch die Arbeit zu erleichtern.“ Stellvertretend für alle 113 Gesellinnen und Gesellen überreichte der Kreishandwerksmeister dem Lörracher Schreiner Florian Bernstein den Gesellenbrief.

Feuer und Flamme fürs Handwerk bekundeten in einem Interview mit Ranz die frischgebackene Schreinerin Christin Stiemer aus der Lörracher Holzwerkstatt Paul Engel, die Frisörin Janina Pagnamenta von C + L Dimattia GbR in Lörrach und der Metallbauer Max Brandmeier aus der Schlosserei Ginz, ebenfalls Lörrach.

Förderpreise der Sparkassen Lörrach-Rheinfelden und Wiesental erhielten die Schreinergesellen Florian Bernstein (Lörrach) und Johann Ziereisen (Firma Berger, Kandern). Weitere Preise überreichten die Firmen Josko Fitness an die Bürokauffrau Sara Stegmayer und „Signal Iduna“ an den Anlagenmechaniker Marvin Adamek. Naturenergie Rheinfelden verloste einen Renault Zoe zur einjährigen kostenlosen Nutzung.

Musikalisch und künstlerisch gestaltet wurde die Feier von dem Showmaster Tobias Gnacke. (Die Namen aller 113 erfolgreichen Gesellinnen und Gesellen der Sommerprüfung 2022 veröffentlicht unsere Zeitung in wenigen Tagen.)