Kreis Lörrach: Firmen erreichen Azubis nicht

Stabile Zahlen

Insgesamt verzeichnen die IHK-Berufe in Baden-Württemberg 35 433 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge. Das ist ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch dort spiegelt sich ein Zuwachs in den kaufmännischen und ein leichter Rückgang bei den gewerblich-technischen Berufen wider. „Wir freuen uns über die stabilen Zahlen und den Anstieg an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen“, wird Benjamin Weißenhorn, stellvertretender Leiter des Bereichs Ausbildung bei der IHK Hochrhein-Bodensee, zitiert.

Weiterhin große Lücke

Im Landkreis Konstanz haben insgesamt 790 Personen eine Ausbildung in Industrie, Dienstleistung und Handel begonnen: 234 davon in gewerblich-technischen, 556 in kaufmännischen Berufen. In den Landkreisen Waldshut und Lörrach haben insgesamt 1172 Personen eine Ausbildung in Industrie, Dienstleistung und Handel begonnen, 384 davon in gewerblich-technischen 788 in kaufmännischen Berufen. Dennoch klafft weiter eine große Lücke zwischen Angebot und Nachfrage“, wird Weißendorn zitiert. Sehr viele Unternehmen im IHK-Bezirk konnten ihre Ausbildungsstellen nicht besetzen.