Kreis Lörrach: Fleiß und Ausdauer mit dem Abitur belohnt

Biotechnologisches Gymnasium: Polina Andreieva, Kim Boos, Jana Braun, Sara Furler, Vanessa Gumbert, Fiona Imeri, Julian Klemm, Kassandra Läubin, Julie le Moult, Lena Moser, Ruben Müller, Maria Antonietta Podella, Katharina Risto, Emily Rübsam, Glenn Schmid, Bruno Schurich, Nora Sidibe, Clara Straßburger
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium: Maya Alhawari, Arne Basset, Julian Baumgarten, Fertav Beyaz, Lenny Brachwitz, Carla Frank, Raphael Gemmeke, Aya Kilzy, Jenny Le, Samira Najmeddine, Nemanja Radulovic, Annalena Rosshart, Anjeza Sahiti, Felix Schmid, Alina Marie Schneider, Anna Schwörer, Christos Elias Weippert
Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Asma Ahmadi, Linda Baier, Julia Breunig, Francesca Ciarmoli, Christina D‘Angelico, Zoe Erdmann, Vianne Frey, Sabrina Growitz, Antonia Gutersohn, Annika Haas, Annika Häbig, Janis Halm, Jule Heitz, Jana Heizmann, Kiara Huber, Teresa Kiefer, Sultan Kiray, Helena Klein, Carolina König, Ariane Kuck, Leandra Kuhnert, Magdalena Mahler, Petra Martinovic, Maya Pfütsch, Amelie Ponnelle, Laila Rabah, Nathalie Reinger, Luisa Reinhardt, Laura Richardt, Nele Schelb, Malin Schepperle, Aliyah Schlageter, Carlotta Schlegel, Lucy Schlotter, Gamze Sincer, Emilia Sorzio, Tabea Spreter, Mariel Tönz, Malaika Tullack, Sinem Uzel, Annina Zámbó