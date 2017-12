Kreis Lörrach Flüchtlinge in Lohn und Brot bringen

Kreis Lörrach. Der heimische Landtagsabgeordnete Josha Frey begrüßt laut einer jüngst verschickten Mitteilung die Bemühungen aller Akteure in der Region, Geflüchtete in Arbeit zu bringen.

Frey hat kürzlich zusammen mit der Wirtschaftsregion Südwest Vertreter aus der Flüchtlingshilfe, Wirtschaft und Verwaltung zum zweiten Runden Tisch „Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt“ eingeladen. Dabei wurde über Herausforderungen und Chancen der Arbeitsmarktintegration gesprochen.

Insgesamt vier FachexpertInnen gaben dem Abend einen fachlichen Rahmen. Andreas Finke, Leiter der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Lörrach, sprach vor allem die Programme für eine Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt an. So fänden heute auf Initiative der BA laufend Abstimmungsgespräche zwischen den Sprachkursträgern statt, und es gäbe Kombinationsmaßnahmen für eine Sprachförderung mit berufsbezogenen Anteilen. Ansgar Fehrenbacher, Leiter des Referats Staatsangehörigkeitsrecht am Regierungspräsidium Freiburg, erläuterte die rechtlichen Arbeitsbedingungen für Flüchtlinge. Bernhard Reuter und Aliona Ötzas, Sprachdozenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach, stellten das Kontaktstudium, ein Studienvorbereitungsprogramm für Flüchtlinge, vor und verdeutlichten, dass über dem Erlernen der Sprache hinaus die Thematisierung von Kultur und Werten, die Einbindung in hiesige Strukturen und die Schaffung eines guten Lernklimas Voraussetzungen für eine Absolvierung ihres Programmes seien.

Letzteres wurde auch in der Diskussion angesprochen. Voraussetzung für eine gute Integration sei das Kennenlernen nicht nur der Sprache, sondern auch der Kultur, des Alltags und der gesellschaftlichen Strukturen. Daher sollte es im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen Raum für solche Aspekte geben. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es aus arbeitsmarktpolitischer Sicht eher positive Signale gäbe. „Die Diskussion hat deutlich gezeigt, dass die betroffenen Akteure vor allem die Chance hinter den Herausforderungen Fachkräftemangel und Arbeitsmarkt sehen. Das ist eine Voraussetzung für das Gelingen“, wird Frey zitiert.