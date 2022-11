Kreis Lörrach Flüchtlinge rücken zusammen

Die Verdichtung der Belegung ist notwendig, um allen Geflüchteten im Landkreis Lörrach eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung stellen zu können, heißt es weiter. Da bei der Verdichtung neben den rechtlichen Vorgaben auch zahlreiche soziale Gesichtspunkte wie Familienkonstellationen, Herkunft, Sprache oder auch körperliche Einschränkungen der Bewohner berücksichtigt werden, sind nicht alle rechnerisch zur Verfügung stehenden Plätze unbedingt jederzeit belegbar.

Kreis baut Unterkünfte

Derzeit werden daher mehrere neue Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis eingerichtet. Neben einer Unterkunft für 257 Personen auf dem Gelände des Markus-Pflüger-Heims in Schopfheim-Wiechs ab Anfang des kommenden Jahres und einer Unterkunft in Lörrach-Brombach für 260 Personen, die Mitte Dezember eröffnet wird, wird es auch in Rümmingen eine Unterkunft für 65 Menschen geben. Anders als Mitte Oktober angekündigt, kann dort der Betrieb jedoch erst mit einem Monat Verzögerung Ende November aufgenommen werden. Grund hierfür sind umfangreichere Umbaumaßnahmen in den Bereichen Elektrik und Brandschutz, deren Umfang zunächst nicht absehbar war, sowie Lieferengpässe bei Baumaterialien.

Hunderttausende Menschen sind in diesem Jahr schon aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa geflüchtet. Das macht sich auch an der deutsch-schweizerischen Grenze seit geraumer Zeit bemerkbar. „Die Bundespolizei verzeichnet insbesondere seit Sommer eine hohe Anzahl unerlaubter Einreisen von visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen, auch mit dem Verkehrsmittel Bahn“, erklärte Katharina Keßler, Sprecherin der Bundespolizei Weil am Rhein, dieser Tage auf Anfrage unserer Zeitung.

Informationen zufolge, die unsere Zeitung aus Bundespolizeikreisen erhielt, soll die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein allein am vorletzten Wochenende rund 170 Asylsuchende aufgegriffen haben. Die Bundespolizei zeigt derzeit verstärkt Präsenz.