Kreis Lörrach Flüchtlingswelle hält an

In der nächsten Woche sollen drei weitere in Rümmingen (65 Plätze), Brombach (180) und Wiechs (257) eröffnet werden. Die Suche nach Unterkünften sei die größte Herausforderung, sagte Zimmermann-Fiscella, die die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung lobte. Für Kriegsflüchtlinge seien Wohnungen angeboten worden, die schnell vermittelt werden konnten.

Während sich die Lage bei den Ukraine-Flüchtlingen zuletzt entspannt hat, habe sie sich bei anderen Asylsuchenden zugespitzt, merkte Zimmermann-Fiscella an. So habe der Landkreis Lörrach die Aufnahmequote sogar um 216 Prozent übertroffen. Im Fokus stehen dabei sogenannte UMA, also unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche, die vor allem in Reisebussen und Zügen von der Bundespolizei aufgegriffen werden. So zählte der Landkreis allein im November 244 UMA, nachdem in den Monaten Januar bis September durchschnittlich sieben bis zehn junge Menschen registriert worden sind. Die weitere Entwicklung sei unklar, meinte die Sozialdezernentin. Fest steht aber, dass die Fluchtrouten offen sind. 90 Prozent der UMA kommen aus Afghanistan, weitere stammen unter anderem aus Syrien, Irak, Algerien, der Elfenbeinküste und Gambia.

Viele sind volljährig

Zum Vergleich: Im Jahr 2017 erreichten 534 junge Menschen den Landkreis als UMA. Sie wurden aufgenommen und weiter verteilt. Von den insgesamt 534 Personen waren 279 tatsächlich minderjährig, während bei 255 die Volljährigkeit festgestellt werden konnte. Nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches sind ausländische Minderjährige, die im Landkreis ohne Begleitung von sorgeberechtigten Erwachsenen aufgegriffen werden, vorläufig durch die Jugendhilfe in Obhut zu nehmen. Der Landkreis als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist damit zuständig für die Sicherstellung der Unterbringung und Betreuung. Der Fachbereich Jugend & Familie sorgt für die erste Unterstützung und verteilt die Jugendlichen dann auf andere Landkreise in Land und Bund.

Im Landkreis Lörrach werden die UMA unter anderem in der Buchenbrandhalle in Schönau und einem Lörracher Hotel untergebracht.