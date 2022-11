Kreis Lörrach Förderung soll nur bei Bedarf erfolgen

„Das phaenovum ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildungslandschaft im Landkreis und dient in idealtypischer Weise der Rekrutierung der dringend benötigten MINT-Nachwuchskräfte für die Wirtschaft“, heißt es in dem Antrag zur Begründung. Eine Mitfinanzierung durch den Landkreis scheint der SPD-Fraktion auch deshalb angezeigt, weil etwa 30 Prozent der Schüler, die von den Leistungen der Einrichtung profitieren, nicht aus Lörrach, sondern aus anderen Kommunen im Kreis kommen. Dem Kreis würde dies auch eine Mitsprachemöglichkeit eröffnen, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Eberhardt. Im Raum stand ein jährlicher Betrag in Höhe von 20 000 Euro.

Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Patenschaften, Fördergelder und Lehrer-Deputate und erzielte zuletzt einen Überschuss in Höhe von 17 000 Euro, wie zu erfahren war. Die meisten Ausschussmitglieder teilten daher die Ansicht der Verwaltung, bei einer solchen „Freiwilligenleistung“ vorsichtig zu sein, um am Ende keinen Präzedenzfall zu schaffen. Sie folgten daher dem Vorschlag der Verwaltung, eine Förderung in Höhe von bis zu 20 000 Euro nur dann zu gewähren, wenn ein entsprechender Fehlbetrag entstehen sollte.