Kreis Lörrach Frauen schultern die Hauptlast

Pflege-Expertin Mandy Ciraldo kennt die Ängste und Sorgen. „Wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird, verändert das den Alltag aller Beteiligten. Pflegebedürftige Menschen möchten in der Regel in ihrem Zuhause von der Familie gepflegt werden.“ Hier seien sie von Erinnerungen umgeben, haben ihr soziales Netzwerk und können den Tagesablauf individueller gestalten als in stationärer Pflege. Aber: „Jede Pflegesituation ist anders, alles erscheint komplex und viele Pflegende fühlen sich damit überfordert“, weiß Ciraldo.

Hilfe ist abrufbar

Dabei ist Hilfe abrufbar. „Ehrenamtliche Pflegepersonen haben einen eigenständigen Anspruch auf Pflegeberatung“, erklärt die Expertin. Die AOK biete für pflegende Angehörige oder Ehrenamtliche über das Jahr hinweg verschiedene kostenlose Pflegekurse an, die Basiswissen für den Pflegealltag vermitteln.

Themen sind Gesundheit und Hygiene, hilfreiche Handgriffe, rückenschonendes Heben und Tragen, aber auch Infos zu den Leistungen der Sozialversicherung und zum Betreuungsrecht. Das Ganze gibt es auch online unter online-pflegekurse.bw.aok.de.

Pflege zuhause

Dort findet man auch einen Link zu weiteren Leistungen wie Verhinderungs-, Kurzzeit, Tages- beziehungsweise Nachtpflege. Denn auch die AOK-Umfrage bestätigte: Die Mehrzahl der pflegenden Familienangehörigen möchte im höheren Alter gerne selbst zuhause gepflegt werden (58 Prozent) oder zum Beispiel in einer Pflege-WG wohnen (20 Prozent). Die stationäre Unterbringung im Pflegeheim ist nur für fünf Prozent eine Option.