Kreis Lörrach: Freibäder hoffen auf stabiles Wetter

Auf Zahlen ausgewirkt

Und doch hat sich der durchwachsene Sommer bereits auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Waren es Mitte Juli des vergangenen Jahres rund 69 800 Besucher, so sind es in diesem Jahr 32 600. Auch die Tage mit den meisten Badegästen im Jahresvergleich zeugen vom Rückgang: am 9. Juli des Vorjahrs waren es 4300, in diesem Jahr 3800. Trotz des wechselhaften Wetters und weniger Besucher sei die Personalsituation laut Fessler angespannt. So kann das Frühschwimmen nicht angeboten werden, zuletzt musste das Parkschwimmbad zudem wegen eines Krankheitsausfalls kurzfristig geschlossen bleiben. Nun sei aber klar, dass trotz Personalmangels bis zum Ende der Saison von 10 bis 20 Uhr geöffnet werden kann, so der Stadtsprecher auf Anfrage. Auch im Freibad in Weil am Rhein hat Geschäftsführer Carl-Stephan Matti mit Personalnot zu tun, aber schon seit 13 Jahren, wie er auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.

Hoffnung auf schöne Tage

Deshalb findet auch dort kein Frühschwimmen statt, zudem sei die Öffnungszeit abends um eine Stunde gekürzt worden. „Unsere Mitarbeiter halten durch und darüber bin ich sehr froh“, sagt Matti. Insgesamt zeigt er sich mit dem Sommer und den Besucherzahlen zufrieden, hofft aber schon noch „auf ein paar schöne Sommertage“. Für das Schwimmbad in Steinen spricht Bürgermeister Gunther Braun von einem Team, das guter Dinge und positiv motiviert ist. „Natürlich fehlen uns gerade die gut besuchten Wochenenden, da einige verregnet und unbeständig waren“, teilt Braun auf Anfrage unserer Zeitung mit. In den vergangenen Jahren sei aber häufig der August noch „wunderschön“ gewesen und die Badesaison konnte bis Ende September verlängert werden.