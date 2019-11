Kreis Lörrach Freie Stellen passend besetzen

Seit Beginn des Beratungsjahres, 1. Oktober 2018, haben insgesamt 2336 Bewerber die Ausbildungsvermittlung der Agentur für Arbeit bei der Suche nach einer Stelle in Anspruch genommen.

Obwohl es laut Mitteilung viel mehr unbesetzte Plätze als unversorgte Bewerber gibt, bekommen nicht alle jungen Menschen einen Ausbildungsvertrag.

Die Gründe hierfür sind vielschichtig und reichen von fehlender Mobilität über einen schlechten Schulabschluss bis hin zu nicht passenden Berufsbildern, an die sich der Bewerber klammert.

Auf beiden Seiten ist Umdenken erforderlich

Nach wie vor sei auf beiden Seiten ein Umdenken erforderlich: „Wenn Bewerber auch Alternativen jenseits ihres Traumberufes in Erwägung ziehen und Betriebe sich hinsichtlich nicht ganz so guter Kandidaten offen zeigen, bin ich optimistisch, dass in der Nachvermittlungszeit im Herbst noch Ausbildungsverhältnisse zustande kommen“, wird Eckert weiter zitiert.

In einigen Berufen ist laut Arbeitsagentur die Chance auf eine Ausbildungsstelle derzeit deutlich höher als in anderen. So fehlten passende Bewerber vor allem für Hotel- und Gaststättenberufe sowie für viele Handwerksberufe zum Beispiel im Lebensmittelhandwerk und -verkauf, in Bau-, baunahen und in Metallberufen sowie für Tätigkeiten in der Energietechnik. Im Gegensatz dazu gab es viel weniger Ausbildungsstellen als Bewerber zum Beispiel im Gartenbau, in der Floristik, in der Informatik, in Büroberufen, in der Körperpflege oder im Friseurhandwerk.

In der Folge dieser Ungleichgewichte waren am 30. September noch insgesamt 201 Ausbildungsstellen zu vermitteln. Gegenüber dem Vorjahr waren dies 133 weniger. Noch unbesetzt waren in der Region Plätze im Handel und Verkauf, in Hotel- und Gaststättenberufen sowie im Lebensmittelhandwerk, geht aus der Mitteilung weiter hervor.