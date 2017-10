Kreis Lörrach Freifunker treffen sich

18:23 Behörde warnt vor Drogen-"Epidemie" in USA

Washington - Die US-Drogenbehörde DEA hat vor einem gravierenden Anstieg des Drogenkonsums in den Vereinigten Staaten gewarnt. Die Zahl der Drogentode sei so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen, hieß es in einem von der DEA veröffentlichten Bericht. Zudem gebe es seit 2011 jährlich mehr Drogentote als Tote durch Verkehrsunfälle, Suizide oder Morde. Zahlen nannte die Behörde für das aktuelle Jahr allerdings nicht. Vor allem die fortwährende Präsenz der mexikanischen Kartelle habe zu einer "Epidemie" der Drogen geführt.