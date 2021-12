Kreis Lörrach Freiwillige sammeln Spenden für Hilfsaktion

Von Christiane Guldenschuh und Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Der Verein „Leser helfen Not leidenden Menschen“ und das Verlagshaus -Jaumann bedanken sich bei den vielen Unterstützern der Hilfsaktion. Migros-Shop.de: Der deutsche Online-Shop von Migros spendete rund 8000 Chocolat Frey Branches als süßes Dankeschön für die Barspender. Café Pape, Lörrach: stellte Monika Grimmer, Monica Rexrodt und Klaus Breitenfeld einen Platz zum Spendensammeln zur Verfügung und stiftete Grättimänner als Dankeschön für die Spender. Anita Indri-Werner, Weil am Rhein: hat mehr als eine Woche lang Spenden auf den Wochenmärkten in Weil am Rhein auf dem Rathausplatz und dem Berliner Platz sowie vor der Geschäftsstelle der Weiler Zeitung, Hauptstraße 286, gesammelt. Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und Volksbank Dreiländereck: Die Banken haben jeweils Überweisungsvordrucke im Wert von 1400 Euro zur Verfügung gestellt. Rudi Kuppinger: sammelte einmal mehr großzügig Spenden im Bekanntenkreis Anwaltsverein Lörrach: spendete 500 Euro Bauunternehmen Allweier aus Weil am Rhein: spendete 1000 Euro. Monika Grimmer, Klaus Breitenfeld, Petra Höfler und Renate Pflugmann sammelten samstags Spenden in der Geschäftsstelle der Oberbadischen, Am Alten Markt, in Lörrach. Baugenossenschaft Lörrach: spendete 500 Euro.