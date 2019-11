Kreis Lörrach Freude über genussvollen Preis

Bei der nächsten Zwischenziehung der Spendentombola am Mittwoch, 20. November, gibt es einen weiteren Hieber-Präsentkorb im Wert von 200 Euro zu gewinnen.

Neben der Hauptziehung der Spendentombola am 17. Dezember werden bei den wöchentlichen Zwischenziehungen genussvolle Preise verlost. Bei allen Ziehungen werden jeweils sämtliche uns bis dahin vorliegenden Spendenbeleg in der Glückstrommel liegen, man kann also mit einem Spendenbeleg an mehreren Ziehungen teilnehmen, weil alle einmal gezogenen Belege für die folgende Ziehung wieder in die Trommel zurückwandern. Nächste Woche winkt ein Gutschein vom Rebstock in Haltingen im Wert von 300 Euro.