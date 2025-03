Kreis Lörrach: Fridolin Stiefvater hat mit Reisebüro-Einsatz Maßstäbe gesetzt

Ausbildung fest verankert

Im Jahr 1972, vor 53 Jahren, gründete er das Reisebüro, das bis heute eines der führenden Familienunternehmen der Region ist. Bereits in den frühen 1970er Jahren setzte Stiefvater neue Maßstäbe. Als erstes Reisebüro bot er Badeferien in Istrien (Kroatien) an, dem damals noch unerschlossenen ehemalige Jugoslawien. Wöchentlich gab es Abfahrten im Luxusliner-Bus direkt ab Lörrach. Der Mut, neue Wege zu gehen, wurde zum Markenzeichen seines Unternehmens und prägt bis heute das Reisebüro Stiefvater, das mittlerweile von den Kindern Anna Lena und Aron, gemeinsam mit Ehefrau Ingrid Stiefvater geführt wird. Unter ihrer Leitung ist das Reisebüro an fünf Standorten in der Region vertreten und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter. Besonders stolz ist die Familie auf die Ausbildungsarbeit, die Fridolin Stiefvater bereits 1985 im Unternehmen fest verankert hat. Viele Nachwuchskräfte begannen dort ihre berufliche Laufbahn und sind ein wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte des Reisebüro Stiefvater.

Stiefvater: „Reisen bedeutet für mich, Horizonte zu erweitern“

„Reisen bedeutet für mich, Horizonte zu erweitern – genau das wollte ich meinen Kunden ermöglichen, als ich das Reisebüro Stiefvater gegründet habe. Dass meine Familie dieses Erbe mit so viel Engagement weiterführt, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Stolz“, sagt Fridolin Stiefvater über sein Lebenswerk. Er engagierte sich stets als Förderer des regionalen Fußballs und war langjähriger Sponsor des TuS Stetten sowie jahrzehntelanger Hauptsponsor des FC Wittlingen. Darüber hinaus ist er von Beginn an ein treuer Unterstützer der Aktion „Leser helfen“. Mit Reisen, die von Paris bis auf die Malediven führten, setzte er immer wieder ein Zeichen der Solidarität.