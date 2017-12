Kreis Lörrach Fruchtfolgeregelung gegen Ausbreitung des Maiswurzelbohrers

Kreis Lörrach. Mit Hilfe einer klaren Fruchtfolgeregelung soll der Schädlingsausbreitung des Maiswurzelbohrers am Oberrhein begegnet werden. Dazu haben fünf Landratsämter zwischen Rastatt und Lörrach in enger Abstimmung mit den Regierungspräsidien Allgemeinverfügungen erlassen. So darf Mais ab sofort auf derselben Anbaufläche höchstens zwei Jahre hintereinander angebaut werden. Nach einem Maisanbau in den Jahren 2017 und 2018 muss demnach im Jahr 2019 mit dem Maisanbau ausgesetzt werden. Der Landkreis Lörrach will damit auch den Maisanbau und seine Ertragsfähigkeit in den kommenden Jahren nachhaltig erhalten. Die verbindlich geregelte Anbauhäufigkeit von Mais betrifft die Gemarkungen Schliengen, Mauchen, Niedereggenen, Liel, Bad Bellingen, Hertingen, Bamlach, Rheinweiler, Tannenkirch, Holzen, Efringen-Kirchen, Kleinkems, Blansingen, Welmlingen, Wintersweiler, Mappach, Huttingen, Istein, Egringen, Fischingen, Eimeldingen und Märkt.

Der Maiswurzelbohrer ist ein Käfer, der Maisbestände durch Wurzel- und Blütenfraß massiv schädigen kann. In Südbaden ist er bereits im Jahr 2007 eingewandert. Die Fangzahlen in diesem Jahr zeigten einen deutlich erhöhten Anstieg in einzelnen Gemarkungen im Rheintal von Lörrach bis Rastatt. Innerhalb nur eines Jahres stieg die Zahl der Käfer von 18 500 auf mehr als 64 000. Im Landkreis Lörrach sind stark erhöhte Fangzahlen besonders auf den Gemarkungen Schliengen, Mauchen und Efringen-Kirchen festgestellt worden. Ursache hierfür ist der wiederholte Anbau von Mais auf derselben Fläche und die Tatsache, dass der Schädling seine Eier stets in bestehendem Mais ablegt. Findet nun im Folgejahr auf einer solchen Fläche erneut ein Anbau statt, so stoßen die im Boden schlüpfenden Larven auf die für sie überlebensnotwendigen Wirtspflanzen. Bei ausschließlichem Maisanbau kann so eine regelrechte Massenvermehrung stattfinden, wie das Landratsamt mitteilte.