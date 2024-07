Die Führerscheinstelle des Landkreises Lörrach erinnert an den notwendigen Tausch der letzten im Umlauf befindlichen Papierführerscheine. Bis zum 19. Januar 2025 müssen diese in den neuen einheitlichen und fälschungssicheren EU-Kartenführerschein umgetauscht sein. Bevor es am Jahresende knapp wird, ist jetzt vor der Urlaubsphase ein guter Zeitpunkt, um den Tausch zu tätigen. Die Bearbeitungszeit für den neuen Kartenführerschein beträgt derzeit etwa sechs Wochen.