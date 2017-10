Kreis Lörrach Fünfmal Gold

Kreis Lörrach. Peter Hässler und Ursula Meyer hatten am Sonntagnachmittag alle Hände voll zu tun: Der Präsident des Alemannischen Musikverbandes (AMV) und die Vorsitzende des Bezirkes IV (Mittleres Wiesental) überreichten 128 jungen Blasmusikern aus dem Landkreis Lörrach Urkunden samt Nadeln für Leistungsabzeichen, die diese in diesem Jahr errungen hatten. Wie seit einigen Jahren üblich, würdigte der AMV die erfolgreichen Absolventen bei einer Feier, die das Verbandsjugendorchester musikalisch gestaltete. Erneut nahmen neben den Jungmusikern selbst so viele Eltern, Geschwister und Vereinsvertreter teil, dass in der Tegernauer Mehrzweckhalle kurzfristig zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten.

90 Kinder und Jugendliche aus 34 Vereinen haben das Bronze-Abzeichen erlangt, 33 weitere aus 18 Vereinen das Silberne. Gold ging an Sophie Engler (Querflöte, Stadtmusik Zell), Niklas Schuster (Tenorhorn/Bariton, Musikverein Wyhlen), Claudio Pasta (Trompete, MV Wyhlen), Marius Lais (Schlagwerk, MV Atzenbach) und Simone Schenkel (Klarinette, MV Degerfelden).

„Dies ist auch ein Erfolg der Nachwuchsarbeit unserer 65 Mitgliedsvereine, der Jugendbetreuer und vor allem der Ausbilder und Lehrer in den Vereinen und Musikschulen”, befand AMV-Präsident Hässler.

Die Prüfungen bestehen jeweils aus drei Teilen – Musiktheorie, Rhythmus und Gehörbildung sowie Vorspiel auf dem Instrument, erläuterte Verbandsjugendleiter Thomas Schmid. Je edler das Metall, desto schwieriger wird die Prüfung. Die Bronze-Prüfung nahm der AMV im Frühjahr und Herbst in Inzlingen und Weil am Rhein ab. Für den Silber-Kurs geht es zu Beginn der Schulsommerferien jeweils vier Tage in die Musikakademie in Staufen. Dort werden pro Jahr auch zwei Goldkurse angeboten; die Herbstprüfung dauert noch bis Ende der Woche. Bestehen alle drei Teilnehmer aus dem AMV, steigt die Zahl der Absolventen von Leistungsabzeichen in diesem Jahr auf 131.

Für den guten Ton bei der Verleihung sorgte „Südbaden Winds“. Unter der Leitung von Verbandsdirigent Gordon Hein spielte das Jugendorchester des AMV ein anspruchsvolles Programm, von dem drei Stücke erst am Tag zuvor einstudiert worden waren: die rhythmisch vertrackten „Minimalist Dances“ von Matt Conaway, Michael Kamens Melodien zu Kevin Costners Robin-Hood-Verfilmung, Otto M. Schwartz’ Hornkonzert „Cape Horn“ mit Chris Büchele als Solisten sowie die Ecksätze aus Peter Grahams „Windows of the World“. Herbstferienbedingt war das Orchester mit 41 Musikern – aus einem Pool mit insgesamt 58 Aktiven – nicht so stark besetzt wie üblich.