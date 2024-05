Der Landkreis hat mit der Sozialstrategie einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Welche Ansatzpunkte jenseits der Strategie sehen Sie, um die hohen Sozialausgaben im Landkreis in den Griff zu bekommen?

Soziale Investitionen tragen dazu bei, soziale Ungleichheiten zu verringern, die Lebensqualität zu verbessern und eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der alle die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Um dies noch besser zu gewährleisten, schlagen wir vor, insbesondere die Bereiche zu fokussieren, die auch wirtschaftlich einen zeitnahen Mehrwert versprechen: Förderung von Kinderbetreuung, Schaffen von bezahlbarem Wohnraum, kostengünstiger ÖPNV und Integration in Arbeit. Hier gehen Wirtschaft und Soziales Hand in Hand.

Wie kann dem Auseinanderklaffen des Verhältnisses von städtischem und ländlichem Raum entgegengewirkt werden? Und welche Themen stehen für Sie ganz oben auf der Agenda, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird?

Grundsätzlich begrüßen wir die Chancen, die Urbanisierung mit sich bringt: Eine bessere Infrastruktur, ortsnahe Kulturangebote und soziale Interaktionen, besserer Zugang zur Bildung und Gesundheitsversorgung und die effiziente und ökologische Nutzung von Ressourcen. Damit alle daran teilhaben können, wollen wir Straßen im Landkreis erneuern, sodass nicht nur mehr Fläche entsiegelt wird, sondern der Verkehr schneller fließt. Ergänzt wird dies durch einen kostengünstigen ÖPNV, der bis spät in die Nacht mit erhöhter Taktung zur Verfügung steht.

Die Integration von Asylsuchenden ist eine Herausforderung, die auch den neuen Kreistag beschäftigen wird. Was muss geschehen, damit gesteckte Ziele erreicht werden?

Bürokratische Schranken und ihre Folgen führen zu viel Frustration und Antipathie aufseiten der Geflüchteten und der Bürger, was die Integration in die Gesellschaft unnötig erschwert. Um dem entgegenzuwirken, setzen wir auf eine frühe Arbeitserlaubnis und unterstützen die Job-Turbo-Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit Vermittlung und Qualifizierung. Gemeinnützige Träger, insbesondere jene der migrantischen Selbstorganisation, sollten stärker gefördert und beteiligt werden.

Welcher Punkt Ihres Wahlprogramms genießt für Sie höchste Priorität?

Mieten runter. In der Liste der teuersten deutschen Städte ist unser Kreis überproportional stark vertreten. Preise für Lebensmittel und Energie schießen durch die Decke, während die Löhne stagnieren.

Wir wollen eine soziale und ökologische Mieten- und Baupolitik in allen Kommunen unterstützen und setzen dabei auf preiswerten und barrierefreien Wohnraum durch kommunale und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. Die Gründung einer Kreisgesellschaft oder Genossenschaft soll die Gemeinden dabei unterstützen. So senken wir die Miete für alle.

Beim Blick in die Wahlprogramme der anderen Parteien: Bei welchem Vorschlag stellen sich Ihnen die Nackenhaare hoch?

Nach den Correctiv-Recherchen zur Wannseekonferenz 2.0 klatscht sich die AfD ihre Massendeportationsfantasien unter dem Euphemismus „Remigration“ – ironischerweise – in „politisch korrekter“ Form ins Wahlprogramm. Die CDU fühlt sich davon inspiriert und will schutzsuchende Menschen mit Bezahlkarten „abschrecken“, was die Situation noch weiter verschlimmert und die Bundesregierung, geführt von der FDP, hält an der Schuldenbremse fest und lässt die Wunden unseres Landes weiter eitern. Unsere Empfehlung für Menschenrechte und Sachverstand: die Linke.

Die Müllgebühren treiben die Bürger um. Bereits jetzt zeichnet sich eine erneute Erhöhung ab. Wie kann der Kreistag gegensteuern, um die Kostenspirale mittelfristig zu stoppen?

Wir setzen auf eine Verringerung der Grundgebühren und einer stärkeren Gewichtung der Abfallmenge bei der Kostenberechnung. So können die Kosten für die meisten Bürger gesenkt werden, während diejenigen, die mehr Müll produzieren, sich stärker an den Kosten beteiligen. Kreiseigene Biogas- und Klärschlammanlagen könnten Biomasse für Energie nutzen, um den Müllgebühren durch Umlagefinanzierung entgegenzuwirken. Damit Bürgern keine Profitinteressen in Rechnung gestellt werden, muss auch über die Rekommunalisierung der Müllentsorgung nachgedacht werden.