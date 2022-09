Kreis Lörrach Für den Handwerksberuf um die halbe Welt

„Vor knapp zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass wir heute diese Auszubildenden aus Indien begrüßen können“, erzählt Joachim Lederer, Obermeister der Fleischerinnung Lörrach-Waldshut, beim offiziellen Empfang in Weil am Rhein. „Wir gehen hier gemeinsam voran.“ In Lederers Betrieb beginnen zwei Auszubildende ihre Lehre. Die Metzgerei Dosenbach in Bad Bellingen nimmt drei Auszubildende auf, bei der Landmetzgerei Senn aus Eimeldingen startet ein Azubi und bei der Metzgerei Hug in Steinen zwei. Außerdem beginnen insgesamt fünf Inder in den „Hieber“-Märkten ihre Lehre.

Für Lederer war das Pilotprojekt fast eine Bauchentscheidung. Als man gemeinsam mit der Handwerkskammer nach Lösungen für den akuten Mangel an Auszubildenden und Fachkräften suchte, kam das Angebot einer indischen Personalagentur auf den Tisch. Nach kurzer Prüfung sagte Lederer zu.