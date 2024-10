Kreis Lörrach: Für den Natur- und Artenschutz einsetzen

Im Gebiet Muggenbrunn/ Trubelsmattkopf arbeiteten die Jugendlichen in Kleingruppen mit den Jägern der Interessensgemeinschaft Auerwild am Feldberg, der Jägervereinigungen Badische Jäger Lörrach und Hochschwarzwald sowie der Jagdschule Roland Heller Hand in Hand. So gestalteten sie innerhalb des vierstündigen Arbeitseinsatzes gemeinsam mittels Handsägen und Astscheren die dortige Waldfläche zu einem adäquaten Lebensraum für das vom Aussterben bedrohte Auerhuhn. Darüber hinaus waren die Schüler vor dem Hintergrund, dass für sie im laufenden Schuljahr die Entscheidung für eine Berufsausbildung ansteht, im Vorfeld mit Fragebögen ausgestattet worden.

Diese sollten ihnen helfen, den Berufsfindungsprozessen und Berufswegen ihrer jagdlich ambitionierten Arbeitspartner nachzuspüren, um Inspirationen für die eigene Berufsfindung und für die Berufsentscheidung zu erlangen, heißt es in einer Mitteilung.