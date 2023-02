Kreis Lörrach Für die Rechte von Frauen einsetzen

So werden an dem Tag unter anderem 117 Paar blutrote Schuhe auf dem Alten Marktplatz in Lörrach ausgestellt – sie symbolisieren die 117 Frauen, die 2022 in Deutschland auf Grund ihres Geschlechts getötet wurden. Die Mitarbeiterinnen des autonomen Frauenhauses werden mit einem Stand anwesend sein und als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen.

Häusliche Gewalt

Weitere Stände thematisieren häusliche Gewalt, Frauengesundheit und die Unterschiede in der Gleichstellung von Männern und Frauen. Im Dreiländermuseum erzählen afghanische Frauen ihre Geschichten und es wird eine Führung mit weiblichem Blick auf die Dreiländergeschichte angeboten. Zur Emanzipation der Frauen wird im Alten Rathaus in Lörrach referiert. Vor dem Gebäude startet auch eine Gästeführung zum Thema Frauenpower.