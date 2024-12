Kreis Lörrach: Für die Wirtschaftswende und einen Kurswechsel in Deutschland

Der stellvertretende Vorsitzende Matthias Kösler berichtete als Stadtrat aus dem Gremium. Stetig wachsende Personalkosten in der Verwaltung sowie defizitär arbeitende Bereiche erschwerten die ohnehin herausfordernde Haushaltssituation. Die steigende Kreisumlage belaste Lörrach und stelle einen wesentlichen Aspekt für das Defizit dar.

Frage nach Einsparung zentral

Kösler betonte, dass die Freien Demokraten das Aufblähen der Verwaltung kritisch beobachten würden und die Frage nach Einsparungen auch künftig zentral sei. Der Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann sprach in seinem Bericht über das Ampel-Aus. Das Auseinanderbrechen der Koalition sei absehbar gewesen, so Hoffmann einleitend. Die Wirtschaft befinde sich in einer tiefen Krise. Statt das Land aus der Wachstumskrise zu führen, wollte der Kanzler die Schuldenbremse aufheben.