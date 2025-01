Kreis Lörrach: Für die Zukunft aufstehen

Leise angefangen

Anhand der Geschichte des Schriftstellers Georg Borchardt, der sich das Pseudonym Georg Hermann gab, und seinem älteren Bruder, dem Archäologen und Ägyptologen Ludwig Borchardt, zeigte sie auf, „was wir alles verloren haben, weil es so leise und im Kleinen angefangen hatte“. Georg Hermann war ein deutscher Schriftsteller und ein jüdisches Opfer des Holocaust. Er starb 1943 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Seine Werke standen 1933 auf der Schwarzen Liste und wurden von den Nazis verbrannt. Sein Bruder starb 1938 in Paris beim Versuch, seinen Besitz und sein Werk vor dem Zugriff der Nazis zu retten.

Ateia: „Das ist für mich total schrecklich und schrecklich für uns alle.“

Deshalb wollten die Grünen laut Nobs bei ihrem Neujahrsempfang auch vorausblicken, innehalten, sich austauschen und „für eine Zukunft aufstehen“. Auch die Grünen-Bundestagskandidatin Jasmin Ateia positioniert sich in ihrer Ansprache klar für die Demokratie mit einem Zitat von Kanzlerkandidat Robert Habeck: „Demokratie ist kein Zuschauersport.“ Schockiert zeigte sich Ateia davon, dass CDU und CSU im Bundestag, gemeinsam mit Stimmen der AfD und FDP, ihren Migrationsantrag verabschiedet haben. „Das ist für mich total schrecklich und schrecklich für uns alle“, sagte Ateia. Das Signal, das Deutschland damit gesendet habe, sei das völlig falsche. Sie verweist auf einen Kommentar des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei Twitter: „Guten Morgen, Deutschland! Welcome to the club!“ Und auch Ateias Wunsch, sich politisch zu engagieren, hat mit der Demokratie zu tun.