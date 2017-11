Kreis Lörrach Für ein besseres Angebot

Kreis Lörrach (wer). Der Sozialausschuss hat dem Kreistag nun empfohlen für eine dritte Tages- und Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen, die nächstes Jahr in Rheinfelden eröffnet werden soll, einen jährlichen zusätzlichen Zuschuss im Rahmen der kommunalen Mitfinanzierung in Höhe von 100 000 Euro zu beschließen. Die Empfehlung erfolgte einstimmig.

Zuvor hatte das Diakonische Werk im Landkreis eine finanzielle Förderung von rund 150 000 Euro gefordert, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Die beiden Tagesstätten in Lörrach und Schopfheim erhalten eine Förderung in Höhe von insgesamt jährlich 119 300 Euro.

Derzeit gibt es in Rheinfelden bereits den Frühstückstreff und den Kontaktclub für psychisch kranke Menschen, erklärte Waltraud Hermann, Leiterin der Stabsstelle Sozialplanung Eingliederungshilfe. Die Einbindung dieser beiden Angebote in die geplante Tagesstätte ermögliche nach Einschätzung der Verwaltung den Betrieb der Tagesstätte mit einer reduzierten Öffnungszeit, was den Finanzierungsbedarf reduziere, wie es weiter hieß. Alle drei Tagesstätten im Kreis würden dann durch das Diakonische Werk betrieben, was einen standortübergreifenden Personaleinsatz ermögliche.

Synergien für das Markus-Pflüger-Zentrum würden zwar nicht entstehen, da die dortigen Klienten in der hauseigenen Tagesstruktur versorgt würden, aus sozialplanerischer Sicht bestehe allerdings auch ohne Klienten aus dem Zentrum aufgrund der gegebenen Bedarfssituation eine ausreichende Nachfrage, wie Hermann erklärte. Diana Stöcker (CDU) begrüßte das Vorhaben und sprach von einer wichtigen Einrichtung für den Rheinfelder Raum. Gabriele Weber (SPD) regte an, die Entwicklung intensiv zu begleiten, was laut Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella auch geschehen soll. Eine Auswertung wird in zwei Jahren erfolgen.