Kreis Lörrach Für ein niederschwelliges Angebot

Nach Abschluss der Fortbildung müsse geprüft werden, ob eine Apotheke die vorgeschriebene Anforderungen erfülle – so müssten bestimmte Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Weiter sei zu überlegen, wie das Impfen in den laufenden Apothekenbetrieb eingebunden werden könne. Offen sei auch das Vorgehen bei der Terminvergabe, sollte diese eingerichtet werden.

„Die Schulung der Apotheker ist die wichtigste Voraussetzung für die Impfungen in Apotheken. Andere Aspekte müssen noch geklärt werden, zum Beispiel das Meldeverfahren für die Impfungen an das RKI und der Bezug der Impfstoffe, die in Apotheken verimpft werden können“, teilt Katina Lindmayer, Sprecherin der Landesapothekerkammer, mit. „Die ersten Schulungen für die Kollegen wurden bereits durchgeführt. In den bisher veröffentlichten Terminen wurden 750 Plätze bereitgestellt, die vollständig ausgebucht sind.“

Geringe Nachfrage

In der Lörracher Bahnhof Apotheke ist die Nachfrage gering: Der Großteil der Impfwilligen sei geboostert, stellt Krebs fest. Gleichwohl sei die Bereitschaft, ein Impfangebot in der Apotheke zu etablieren, bei vielen Kollegen im Landkreis Lörrach gegeben. „Ein Großteil will impfen“, schildert Krebs ihren Eindruck.

Der Lörracher Apotheker Birger Bär stellt derweil die Sinnhaftigkeit der Corona-Impfung grundsätzlich in Frage. Mitarbeiter, die signalisiert hätten, impfen zu wollen, könnten dies aber anbieten. Dabei müsse es sich stets um freiwillige Impfentscheidungen handeln, unterstreicht Bär, der zuletzt als Versammlungsleiter und Sprachrohr der sogenannten Spaziergänger fungierte.

Die Apothekerschaft arbeite in der Regel sehr gewissenhaft. Man sei es gewohnt, schnell auf ein Pferd aufzuspringen und es dann auch gut zu reiten, kommentiert er die sich oftmals schnell ändernden Rahmenbedingungen. „Da sehe ich uns gut aufgestellt. Zudem sehe ich eine Chance für die Apothekerschaft, zukünftig auch andere Impfungen anbieten zu können“, verweist er auf die Diskussion um die Grippe- oder FSME-Impfung in Apotheken. Wenn bald der Startschuss für die Corona-Impfung fällt, dürfte die Nachfrage aber überschaubar sein, meint Bär abschließend.

Optimistischer äußert sich die Landesapothekerkammer: Um die Impfquote in der Bevölkerung möglichst rasch zu steigern, begrüßt der Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Dr. Martin Braun, die Bereitschaft seiner Kollegen, in den Apotheken wohnortnah und rasch zu impfen, wie er vergangene Woche im Rahmen einer Onlinediskussion mit der heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Diana Stöcker sagte (wir berichteten).

Kaum Wartezeiten

Viele Apotheker in Baden-Württemberg hätten die erforderliche Impfausbildung bereits absolviert. Das Impfen in der Apotheke sei ein effektiver Weg, die Durchimpfungsrate zu erhöhen. „Wir können hier einen immens wichtigen Beitrag leisten und einen niederschwelligen Zugang zum Impfen ermöglichen. Wir punkten mit langen Öffnungszeiten, auch Wartezeiten gibt es in der Apotheke praktisch keine.“ Impfberatung sei seit Jahrzehnten bereits bewährter Teil des Leistungsportfolios.

Das Vorhaben erfährt nicht nur Begeisterung: „Ich mache da nicht mit. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Was ist, wenn mir ein Impfling in der Apotheke umkippt?“, fragt sich ein Apotheker, der nicht namentlich genannt werden will (Name der Red. bekannt). Neben unerwünschten Impfreaktionen sei es auch eine Personalfrage. Und weiter: Wenn das gewünschte Vakzin nicht lieferbar sei, dann bringe auch die Teilnahme der Apothekerschaft an der Impfkampagne wenig, verweist er auf das stärker nachgefragte Biontech. Moderna erfahre indes kaum Akzeptanz.