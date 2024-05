Alles ist vorbereitet: Die neue Freibadsaison kann am Samstag starten. Foto: Michael Werndorff

Im Laguna herrschten etwa die gleichen Probleme wie im Lörracher Parkschwimmbad, beschreibt er eine typische Situation: „Während Senioren in Ruhe schwimmen wollen, springen andere ins Becken“, führte Marcel Rülke, Laguna-Betriebsleiter, aus. Kurzum: „Früher gab es mehr Toleranz und Respekt.“

Was in der Vergangenheit gut funktioniert habe: Gemeinsame Streifen der deutschen und französischen Polizei mit Diensthund. „Das war effektiv und hatte eine abschreckende Wirkung“, so Matti. Mittlerweile lasse die Personalsituation bei der Polizei solche Streifen leider nicht mehr zu, ergänzte der Laguna-Chef. Angesichts der Problematik habe man die anderen Bäder kontaktiert und im Rahmen eines engen Austauschs Regeln aufgestellt, die für alle verbindlich sein sollen. So würden auch Ausweichbewegungen in andere Schwimmbäder vermieden werden. „Das sind jetzt erste Schritte, die wir gehen. Es kann nur besser werden“, kommentierte Matthias Wüst, Betriebsleiter Schopfheim, die Einführung. Bei der Umsetzung haben die Initiatoren auch an die Sprachbarriere gedacht: Piktogramme sollen auf den ersten Blick klarmachen, was erlaubt und was verboten ist. Ein Beispiel: Gestattet ist das Tragen eines eng anliegenden Burkinis aus Schwimmbadstoff. Andere Burkinis sind indes nicht gestattet. Das habe hygienische wie sicherheitstechnische Gründe, wie die Bademeister erklären. Andere Stoffe saugen sich nämlich voll Wasser, was für die Trägerinnen gefährlich werden könne.