Kreis Lörrach Für eine bestmögliche Förderung

Viele Nationalitäten

In den VKLs sind viele verschiedene Nationalitäten vertreten, die ukrainischen Kinder machen dabei nur einen Teil aus. Sie unterscheiden sich in dem Sinn nicht von den Kindern aus Syrien, die vor einigen Jahren zu uns kamen. Auch damals habe es bereits traumatisierte Kinder gegeben, weiß Schweizer. Grundsätzlich würden in den Vorbereitungsklassen alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft bestmöglich gefördert. Das Personal in den VKL sei kompetent, erfahren und motiviert. Der Lehrkräftemangel zeige sich jedoch auch in den Vorbereitungsklassen deutlich. Die Kinder sollen mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen möglichst schnell in Regelklassen integriert werden. Hier fehle es eindeutig an Lehrpersonal und an Räumlichkeiten, um die Kinder individuell auf die Regelklassen vorzubereiten, moniert der GEW-Vorsitzende. „Als GEW Kreis Lörrach bekräftigen wir unsere Forderung nach einer schnellen Beseitigung des Lehrkräftemangels. Unserer Meinung nach muss das Thema von der Politik noch deutlich beherzter angegangen werden.“ Der Quereinstieg in den Lehrberuf müsse flankiert von zielführenden Qualifizierungsmaßnahmen erleichtert werden, fordert Schweizer.