Regio. Für ihr Engagement im Dienste der deutsch-französischen Beziehungen hat Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in Berlin die Insignien eines Ritters im Nationalen Verdienstorden Frankreichs erhalten, wie das RP Freiburg mitteilte. François Delattre, der französische Botschafter in Deutschland, übergab ihr das silberne Ritterkreuz im Rahmen eines Empfangs in der Französischen Botschaft.