Kreis Lörrach: Für eine lebenswerte Region in der Zukunft

Die Region verändert sich

Auch der Kreis müsse mit Problemen durch den Klimawandel kämpfen, so Hoehler: „Auch wenn der einzelne Sommer nicht so ganz zurückzuführen ist auf einen nachgewiesenen menschengemachten Klimawandel, so ist es eben doch so, dass wir in den vergangenen zehn Jahren merken, dass sich die klimatischen Bedingungen in unserer Region verändern.“ Hoehler verwies auf die starken Umweltereignisse und die Hitzesommer wofür man viele Finanzmittel in die Hand nehmen wolle und auch müsse, um auch in Zukunft eine lebenswerte Region zu erhalten. Gleichzeitig würden auch Finanzmittel für den Beitrag, den diese Region für Baden-Württemberg und für den weltweiten Klimaschutz leiste, benötigt.

Klimaneutrale Verwaltung

Hoehler wies auf das Ziel im Rahmen der Klimaneutralität hin. Er sprach im Namen des Dezernenten des Landkreises Lörrach für den Bereich Finanzen und Zentrales Management, Alexander Willi, der auch die städtischen Gebäude betreut, und zitierte ihn: „Wenn wir uns dem Ziel einer klimaneutralen Verwaltung in einer sehr kurzen Zeit bis 2030 nähern wollen, dann sind es dreistellige Millionensummen, die jetzt in die Liegenschaften fließen müssen, um diese energetisch auf den aktuellen Stand zu bringen. Das ist die große Herausforderung für uns, die wir im kommenden Jahr tragen müssen.“