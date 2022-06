Kreis Lörrach Für eine regionale Lebensmittelversorgung

Frey stehe weiter im aktiven Austausch mit der Bundesregierung zur Frage, wie auch in Zukunft die Nahversorgung mit landwirtschaftlichen Produkten im Dreiländereck grenzüberschreitend sichergestellt werden kann. Dies, weil in den vergangenen Jahren aufgrund einer neuen Regelung der Eidgenössischen Zollverwaltung der Verkauf von Obst- und Gemüse von südbadischen Landwirten in schweizerischen Grenzkantonen eingeschränkt werden sollte.

Die Schweiz hat die Umsetzung der Regelung schon mehrfach verschoben. Dies hat Frey zum Anlass genommen, sich erneut beim Bundeslandwirtschafts- und beim Bundesfinanzministerium über ihre Initiativen für eine Lösung zu erkundigen. Er konnte bei persönlichen Gesprächen mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die hohe Relevanz für das Dreiländereck der Einigung mit der Schweiz deutlich machen, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus wurde in der letzten Antwort des Bundesfinanzministeriums, welches für Zollfragen verantwortlich ist, deutlich, dass „zuletzt die Thematik durch die Bundesregierung im Rahmen des Formats ’Deutsch-schweizerischer Dialog über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit’ am 17. Mai eingebracht worden“ sei und „die Schweizer Delegation sich hier problembewusst gezeigt und dahingehend geäußert hat, dass eine Lösung gefunden werden müsse.“