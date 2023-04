Kreis Lörrach Für eine Schlachtung vor Ort

Öffentliche Wahrnehmung

Die Produktion im eigenen Land ist viel wichtiger geworden, erreicht haben wir bei der Politik unsere Versorgungssicherheit mit Gas und Öl, weil wir als systemrelevant anerkannt wurden“, erklärte Kaufmann. Der Landwirt sei in der öffentlichen Wahrnehmung nun einer der wichtigsten Berufe, „das ist sehr erfreulich“, konstatierte er. Dass sich mehr junge Menschen für den Einstieg in landwirtschaftliche Berufe interessieren, zeige sich seit der Corona-Krise. An der Berufsschule Freiburg seien 29 junge Leute im ersten Lehrjahr zum Landwirt, 26 zum Winzer, auch das Agrargymnasium sei gut besucht, freute sich Kaufmann.