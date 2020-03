Kreis Lörrach Für eine sichere Außengrenze

Uns muss allen klar sein, dass unsere europäischen Partner, besonders die Osteuropäer, dann hart bleiben. Das gilt auch, wenn Deutschland wieder vorschnell seine Flüchtlingsunterkünfte ins Spiel bringt und von der Übernahme von Kontingenten redet, wie Annalena Baerbock das übereilt vorgeschlagen hat. Wenn Deutschland als zentrales Ziel der meisten Asylsuchenden weiterhin ungehinderten Zugang bietet, wird kein Partnerstaat Anlass sehen, ebenfalls Verantwortung für die Notlage dieser Menschen zu übernehmen. Das ist die Lehre der vergangenen Jahre.

Frage: Was muss Ihrer Meinung nach konkret vor Ort geschehen, damit sich ein 2015 für Deutschland nicht wiederholen wird?

Ich plädiere weiter für eine Doppelstrategie, die schon 2015 richtig gewesen wäre: Konsequenter Außengrenzschutz mit der Option auch konsequenter nationaler Binnengrenzkontrollen, wenn sich die Lage innerhalb der EU verschärft. Gleichzeitig Vor-Ort-Hilfe in Griechenland und der Türkei. Deutschland unterstützt Frontex in Griechenland aktuell schon mit Beamten und Technik und ist auch willens, da noch aufzustocken. Die Zusagen stehen.

Neben finanzieller Hilfe kann es aber auch darum gehen, Griechenland und die Türkei durch den UNHCR und auch durch unsere Blaulichtorganisationen wie DRK, THW und Bundespolizei ganz praktisch zu unterstützen.

Frage: Angesichts der Lage: Was sollte die EU jetzt tun?

Die EU muss mit allen Kräften für geordnete Verhältnisse an der Außengrenze sorgen und die Soforthilfe für Griechenland und die Türkei koordinieren. Besonders wichtig wäre es aber, eine Fortsetzung des EU-Türkei-Abkommens durch die EU-Kommission zu bewerkstelligen. Gleichzeitig müssen wir endlich ein gemeinsames europäisches Asylsystem hinbekommen, und sei es nur mit einer Koalition der Willigen.

Frage: Was erwarten Sie von der EU-Kommission?

Von der EU-Kommission erwarte ich, dass sie angesichts der schon seit Monaten erkennbaren prekären Lage ihre Prioritätensetzung überdenkt und statt des New Green Deals das Thema Migration ganz oben auf die Agenda setzt. Außenpolitisch sehe ich die EU in der Pflicht, sich auf eine gemeinsame Position gegenüber Russland zu einigen. Ungeachtet aller Fehler, die er gemacht hat: Auch danach ruft Erdogan mit den diplomatischen Signalen, die er aussendet.

Frage: Das Problem: In der Flüchtlingsfrage spricht die EU nicht mit einer Stimme. Wäre Deutschland für einen Alleingang bereit?

Klares Nein. Den Fehler haben wir schon einmal gemacht, und wir dürfen ihn nicht wiederholen. Aber ich möchte auch nicht darauf warten, dass alle 27 Mitgliedsstaaten mit einer Stimme sprechen, das wird nicht passieren. Ich war schon 2015 dafür, mit einer Koalition der Willigen zu starten, die zu einer fairen Lastenverteilung bereit ist. Da stehen die Chancen heute besser, und das könnte sich auch demnächst beweisen. Ich sehe durchaus, dass es kurzfristig eine europäische Initiative geben könnte, Kinder und besonders kranke Menschen von den griechischen Inseln nach Europa zu verteilen, aber eben eine europäische und nicht eine rein deutsche Initiative.

Frage: Welche Signale müssen jetzt in Deutschlands Nachbarländer und in die Türkei gesendet werden?

Unser Signal innerhalb der EU muss jetzt unmissverständlich lauten: Wir machen die Dinge nicht wieder alleine. Wir handeln nur im europäischen Verbund und gemeinsam. Wenn es zu einer europäischen Verteilung kommt, ist Deutschland sicher mit dabei. Aber unsere Erfahrungen aus 2015 zeigen, ein einseitiges Voranschreiten Deutschlands wird von allen EU-Partnern bereitwillig als Zeichen missverstanden, dass wir die Lasten im Alleingang schultern.

Frage: Das wäre auch eine Ressourcenfrage.

In der Integration arbeiten wir doch immer noch an den Folgen der immensen Zuwanderung der vergangenen Jahre. Ich sehe nicht die Ressourcen, weder gesellschaftlich noch logistisch, dass wir eine neue ähnliche Belastung on top noch einmal meistern könnten und wollten.

In die Türkei muss das Zeichen klar sein: Wir wollen ein weiteres Abkommen und sind bereit, vor Ort in Griechenland und in der Türkei zu helfen.

Frage: Sie sind Befürworter des Türkeiabkommens. Jetzt zeigt sich drastisch, dass die EU erpressbar ist.

Erpressbar machen wir uns nur, wenn die EU Vereinbarungen mit der Türkei nicht einhält. Wir müssen uns nur die Zahlen anschauen. Allein der Bund gibt im Jahr etwa 23 Milliarden Euro für Flüchtlingskosten aus. Und wir haben innerhalb von sechs Jahren rund zwei Millionen Menschen aufgenommen.

In der Türkei befinden sich derzeit schon knapp vier Millionen Flüchtlinge, mit fünf bis acht Millionen ist potenziell zu rechnen. Gleichzeitig hatte die EU der Türkei Unterstützung von nur sechs Milliarden Euro innerhalb der vergangenen vier Jahre zugesagt, ausgezahlt wurde das bisher längst nicht alles.

Frage: Was versprechen Sie sich von dem Abkommen, und ist es der einzige Ansatz?

Ein EU-Türkei-Abkommen 2.0 kann Ruhe in die Lage bringen, nach dem ersten Abkommen sind die Zugangszahlen eingebrochen, Deutschland profitiert davon also am meisten. Es ist nicht der einzige Ansatz. Es geht auch darum, ein gemeinsames europäisches Asylsystem hinzubekommen und sich eindeutig gegenüber Russland zu positionieren. Wir dürfen nicht übersehen, die Türkei leistet einen großen Teil dessen, was wir ansonsten in Europa leisten müssten.