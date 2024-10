Kreis Lörrach: Für eine starke Cybersicherheit

In Zeiten zunehmender Bedrohungen aus dem Internet sind Unternehmen, Organisationen und Hochschulen gleichermaßen gefordert, ihre Informationssicherheit kontinuierlich zu verbessern. Um dieser Herausforderung gemeinsam zu begegnen, arbeiten die Hochschulen des Landes Baden-Württemberg seit 2018 in der Föderation „bwInfosec“, ein Zusammenschluss der Hochschulen und Universitäten des Landes, eng zusammen. In diesem Rahmen fand die diesjährige Herbsttagung der Informationssicherheitsbeauftragten der Hochschulen in Baden-Württemberg an der DHBW Lörrach statt.