Kreis Lörrach: Für eine starke Hospizarbeit im Landkreis

In seinem Rückblick auf das zurückliegende Jahr erwähnte Späth die positive Entwicklung nach den stagnierenden Zeiten während Corona. Die Stiftung sei mit der Absicht gegründet worden, das finanzielle Fundament des Hospizes in Lörrach zu stärken und die Hospizarbeit in den verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Späth freute sich über das wachsende Ansehen des Hospizgedankens in der Öffentlichkeit. Dies drücke sich auch in einer wachsenden Spendenbereitschaft aus.