Kreis Lörrach Für eine verbesserte Frühprävention

Von Michael Werndorff

Kreis Lörrach. Kita Plus verfolgt als Projekt der Sozialstrategie das Ziel, in den beteiligten Kindertageseinrichtungen Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien zusammenführen. Das geschieht derzeit im Landkreis Lörrach an fünf Standorten in neun Einrichtungen, und zwar in Lörrach, Rheinfelden, Schönau, Weil-Friedlingen und in Zell im Wiesental.