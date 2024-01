Zentrale Anlaufstelle

Die Kinder- und Jugendärzte würden in ihrer Dienstpflicht entlastet, was angesichts der Engpässe und zur Stärkung der Regelversorgung dringend erforderlich sei. An den Wochenenden und Feiertagen wird es im fusionierten Dienstbereich Lörrach/Waldshut eine zentrale Anlaufstelle für alle Eltern mit kranken Kindern und Ju- gendlichen geben. Der Dienst wird in der Kinder- und Jugendärztlichen Notfallpraxis am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach angeboten. Diese ist an den Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Dezentrale Versorgung

Unter der Woche würde die Versorgung weiterhin dezentral sichergestellt. Allerdings seien auch hier die Notfalldienstbereiche Lörrach und Waldshut zusammengefasst. An Werktagen ist der pädiatrische Bereitschaftsdienst unter Tel. 116117 erreichbar.