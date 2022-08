Die Auswahl an Aktivitäten und Unternehmungen ist lang: Gleitschirmfliegen, Tauchen, Jiu Jitsu, ein Barista-Grundkurs, Schach, Radfahren, kreatives Design, Computer-Flohmarkt und nicht zuletzt ein Kurztrip auf den Spuren des Heiligen Franz von Assisi nach Umbrien. „Interesse an anderen Lebensstilen, Schlafsack, Zahnbürste, gute Schuhe“, heißt es in der betreffenden Projektbeschreibung zu den geforderten Voraussetzungen knapp. Die Schülerschaft, in diesem Jahr waren es 152 Mädchen und Jungen, tragen sich nach eigener Priorisierung in die Projekt-Listen ein und hoffen, dass ihr favorisiertes Angebot noch Plätze frei hat. Elf Projekte waren dieses Jahr am Start, die Größe der Gruppen schwankte zwischen drei und 28 Personen.