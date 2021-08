Kreis Lörrach Für einen kleineren CO2-Fußabdruck

Autonomes Fahren kommt

Ziel sei eine Verkleinerung des CO 2-Fußabdrucks –­ auch bei den Verbrennern. Bis zum Jahr 2030 sollen auf deutschen Straßen etwa fünf Millionen E-Autos unterwegs sein, derzeit seien es eine Million. Gut 1600 E-Fahrzeuge könnten durch eine einzige Windradanlage betrieben werden und mit derselben Energiemenge an Wasserstoff rund 600 Fahrzeuge. Bei synthetischem Kraftstoff seien es nur 250 Fahrzeuge. Biokraftstoff erteilte Friedrichkeit indes eine Absage. Bei Sharing-Modellen, bei denen sich mehrere Nutzer ein Auto teilen, sieht er derweil großes Potenzial, denn die meiste Zeit stehe ein Fahrzeug ungenutzt herum. Er geht davon aus, dass sich auch autonomes Fahren in den nächsten zehn Jahren durchsetzen werde, denn das Teuerste am Taxi sei der Chauffeur.

Dass die mobile Entwicklung nicht über Nacht geschehe, verdeutlichte er anhand der Auto-Neukäufe. Laut einer Prognose ist im Jahr 2030 bei den Verbrennern innerhalb der EU noch mit einer Quote von 55 Prozent zu rechnen, in den USA sogar mit einem Anteil von 85 Prozent. In China betrage der Anteil dann immerhin noch 60 Prozent.

Von einem Paradigmenwechsel mit großen Folgen für Land und Region sprach CDU-Bundestagskandidatin Diana Stöcker in der anschließenden Podiumsdiskussion mit Michael Böhler, Inhaber Autopark Böhler, und Horst Wagner, Inhaber des gleichnamigen Autohauses und Obermeister der KFZ-Innung Lörrach.

Massive Jobverluste

Schon heute würden sich 40 Prozent der Kunden für ein E-Auto interessieren, war von Böhler zu erfahren. Indes: Kleine Autohäuser und Werkstätten würden auf der Strecke bleiben, unter anderem aufgrund zunehmender Zertifizierungsauflagen, sagte Wagner. Zudem müsse mit sinkenden Service-Umsätzen gerechnet werden, weil E-Autos weniger reparaturanfällig seien. „Das wird Jobs kosten.“ Es sei sogar ein massiver Wandel wie in der Textilindustrie zu erwarten, betonte Böhler.

Kritik am E-Auto-Trend war aus dem Publikum zu hören. Herbert Hüttlin aus Steinen, Erfinder des Kugelmotors, bezweifelte nicht nur, dass genügend Strom zum Antrieb aller E-Fahrzeuge erzeugt werden könne, er thematisierte auch fragwürdige Arbeitsbedingungen in Ländern, in denen die seltenen Erden zur Produktion von Akkus gewonnen werden. Ein weiterer Gast meinte, dass die Kapazitäten bereits jetzt nicht ausreichten, um eine große Anzahl an E-Autos laden zu können –­von der Lade-Infrastruktur ganz zu schweigen. Und im ländlichen Raum? Auch hier werde der Umbruch stattfinden. „In zehn Jahren bekommen Sie auch in Gersbach ein autonom fahrendes Auto auf Bestellung“, sagte Friedrichkeit.

Mobilität sei ein Ausdruck von Freiheit, stellte Ruth Baumann, Bezirksvorsitzende der Mittelstandsunion Südbaden, eingangs der Veranstaltung fest. Sie forderte von der Politik Verlässlichkeit und weniger Bürokratie. Andernfalls sinke die Investitionsfreudigkeit von Unternehmern, lautete ihre Botschaft an Stöcker. „Der Mittelstand ist ein verlässlicher Arbeitgeber, der verlässliche Rahmenbedingungen will. Wir dürfen nicht in unserer Kreativität behindert werden“, erklärte Baumann.