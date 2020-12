Kreis Lörrach Für einen schnellen Zugang ins Netz

Mit Schlechtnau konnte der erste Ortsteil von Todtnau und rund 130 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. „Voraussichtlich im ersten Quartal 2021 kann das Netz in Geschwend in Betrieb genommen werden“, prognostiziert Kempf. In den übrigen Ortsteilen von Todtnau ist der Baubeginn für 2021 geplant.

Der Anschluss an das Glasfasernetz des Ortsteils Schweigmatt in Schopfheim-Raitbach ist ebenfalls ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau der Infrastruktur im Landkreis. „Bei Raitbach handelt es sich um eine Streusiedlung, was die Ausbaumaßnahmen recht aufwändig gestaltet. Mit dem Ortsteil Schweigmatt konnten wir nun rund 40 Haushalten, die weit oben auf dem Berg liegen, einen Zugang ans Netz ermöglichen“, freut sich Kempf. Ähnlich verhält es sich mit der Ortschaft Blauen in der Stadt Zell. Hier konnte der gesamte Ort angeschlossen werden. Auch im Gewerbegebiet Blasiring in Lörrach wurde das Glasfasernetz ausgebaut, um Versorgungslücken zu schließen.

Alle Baumaßnahmen zusammen haben rund sechs Millionen Euro gekostet. Je nach Ausbauprojekt werden zwischen 30 bis 60 Prozent der Investitionen als Fördermittel des Landes bereitgestellt. Die Netze wurden bereits alle in Betrieb genommen. Nun erfolgt die Aufschaltung in den einzelnen Häusern schrittweise durch den Servicepartner von PYUR, die Firma APM.