Kreis Lörrach Für einen sofortigen Rückzug

„Die Aufkündigung der bestehenden Sicherheitsarchitektur durch Wladimir Putin in Europa ist eine Zäsur“, stellt Takis Mehmet Ali, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Lörrach/Müllheim, fest. „Wir werden nun gemeinsam mit unseren europäischen und internationalen Partnern einen neuen Weg in eine friedliche und sichere Zukunft suchen müssen. Die Hoffnung auf eine weitere Einbindung Russlands besteht weiter, weil sie notwendig ist. Jetzt kommt es darauf an, dass wir allen schutzbedürftigen Menschen eine Heimat bieten und ihnen Leistungen zur Sozialhilfe schnellstmöglich gewährt werden. Insbesondere müssen wir auf alte, kranke und behinderte Menschen sowie auf Kinder achtgeben“, so Ali weiter.

Durch den Angriffskrieg würden sich viele Zukunftsfragen wesentlich schneller stellen, als noch vor einer Woche gedacht. „Nun gilt es viele Herausforderungen anzugehen. Wir müssen uns auf Menschen, die vor Krieg und Leid aus der Ukraine flüchten, einstellen und sie gut unterbringen. Aber auch Fragen um Energie werden nun noch komplizierter, denn Klimawandel und die Pandemie machen leider keine Pause. Gerade jetzt muss die Stunde des gemeinsamen Europas schlagen. Als Europäer müssen wir nun noch enger zusammenstehen und dürfen uns nicht von Gegnern von Demokratie und Rechtsstaat, von außen wie von innen, auseinanderdividieren lassen”, erklärt Jonas Hoffmann, Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Lörrach.

Laut Medienberichten befinden sich viele sehr junge Menschen unter den einmarschierenden Truppen, die Putin zur Durchsetzung seiner Machtinteressen entsendet hat, schreibt die SPD. Eine ganze junge Generation auf beiden Seiten ist davon bedroht, traumatisiert zu werden.

Moralische Bankrotterklärung

„Wenn ein Staatschef 18-Jährige in ein souveränes Land einmarschieren lässt, um seine Machtinteressen durchzusetzen, ist er moralisch bankrott. Jedes Opfer des Krieges ist eines zu viel.Wir sind in Gedanken nicht nur bei den Ukrainern, die in diesen Tagen viel Leid erfahren, sondern auch bei der russischen Zivilgesellschaft die gegen den Herrschaftsanspruch Putins aufbegehrt. Wir erwarten von der ukrainischen Regierung allerdings auch, dass alle, die fliehen wollen, dies auch tun können”, teilt Julian Wiedmann, stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender, mit.