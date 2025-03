Kreis Lörrach: Für einen starken Katastrophenschutz

Major Erdmann verfügt bereits über Erfahrung in der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit, da er die vergangenen Jahre bereits im KVK Konstanz und im Verbindungskommando Schweiz 2 engagiert war. Als aktiver Soldat war Erdmann ausgebildeter Panzeroffizier und zuletzt an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg in der Grundsatzplanung der Nationalen / Internationalen Generalstabsausbildung eingesetzt.